Westworld 4x02: per Aaron Paul, "Un Sogno divenuto Realtà"

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Westworld ha presentato in anteprima il secondo episodio della quarta stagione della serie. Per uno dei protagonisti, Aaron Paul, questa nuova puntata ha finalmente permesso la realizzazione di un suo sogno da quando è entrato a far parte del cast. Sembrerebbe, infatti che ci sarà una svolta interessante nella trama, in quanto si ritornerà nel parco per la prima volta dalla seconda stagione della serie.

Paul, che interpreta Caleb, ha condiviso i suoi pensieri in merito all’episodio e alla sua eccitazione per aver finalmente avuto la possibilità di visitare Westworld:

"Essendo un fan sfegatato della serie già prima di firmare, ovviamente volevo entrare nel parco. Pensavo che ci saremmo andati per tutta la scorsa stagione, che non l'avremmo mai lasciato; pensavo che fossimo nel mondo futuro. Poter davvero prendere il treno per andare in un parco e poter scegliere tra cappello nero e cappello bianco è stato un sogno che si è avverato".

Sebbene il parco possa apparire familiare, come evidenziato nell’episodio, in realtà molte cose sono cambiate: non ci troviamo più nell’ambientazione western, bensì in un mondo a tema anni '20 e senza dubbio ricco di segreti. Non abbiamo ancora abbastanza indizi riguardo a questo mondo, ma sicuramente sarà l'elemento costante di questa stagione.

Il secondo episodio sottotitolato della quarta stagione di Westworld è disponibile da oggi su Sky e in streaming su NOW.

Fonte: We Got This Covered