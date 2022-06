Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tessa Thompson, che interpreta Charlotte Hale in Westworld, ha parlato del suo personaggio e svelato qualcosa sul suo arco narrativo dell'imminente quarta stagione.

Cercando di non dare troppe informazioni l'attrice ha affermato:

"Penso che, per come l'ho inteso, in questa stagione il piano di Hale sia più grande di un semplice desiderio di potere. In un certo senso credo che sia sempre stata la sua natura, sia come Hale quando l'abbiamo incontrata per la prima volta, sia come host. Penso che nella sua mente ci sia una sorta di percorso che sta scolpendo, non solo per sé stessa, ma per tutti gli altri host. Credo che i migliori leader non ordinino agli altri di fare qualcosa, ma tramite la forza della loro leadership spingano le persone. Nella sua mente e nel suo cuore credo che lei pensi di fare la cosa giusta. Sono sempre stata affascinata dalle persone che fanno cose sgradevoli per le giuste ragioni, penso che sia davvero affascinante e che gli umani lo facciano molto. Quindi ero davvero interessata a questa parte del suo carattere".

La prima stagione di Westworld inizia all'interno del parco divertimenti a tema western, popolato da androidi tecnologicamente avanzati noti come host. Con la terza stagione l'ambientazione dello show si espande a una società della metà del 21° secolo dominata da un supercomputer onnisciente noto come Rehoboam.

Presentata per la prima volta come direttore esecutivo di Delos, che viene inviato a Westworld per sedare la rivolta degli host, Thompson ha interpretato un host dalla fine della seconda stagione, quando il corpo umano di Charlotte è stato sostituito da una replica sintetica e impiantato con una copia della coscienza di Dolores. Halores, come l'hanno soprannominata i fan, è stata una protagonista per tutta la terza stagione, che si svolge fuori dal parco nel mondo reale, mentre lavora per l'obiettivo di rovesciare l'umanità e allo stesso tempo occuparsi della famiglia umana lasciata da Charlotte.

La quarta stagione di Westworld debutterà il 26 giugno su HBO, mentre sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 4 luglio.

In alternativa, per chi non vorrà attendere il doppiaggio italiano, potrà seguire i nuovi episodi in contemporanea con l'America: in questo caso,il primo episodio sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW il 27 giugno, nella sua versione originale e con i sottotitoli in italiano.

Fonte: Screen Rant