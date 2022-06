Westworld 4: James Marsden tornerà nella Prossima Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Durante l'ATX Television Festival, si è tenuto un panel dedicato a Westworld, al quale hanno partecipato alcuni componenti del team.

Tra questi erano presenti Lisa Joy (co-creatrice, scrittrice, regista e produttrice esecutiva), Alison Schapker (sceneggiatrice e produttrice esecutiva) e gli attori Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan e Aurora Perrineau.

Joy ha confermato alcuni dettagli per la quarta stagione. Uno di questi riguarda Dolores che è davvero morta nel finale della terza stagione. L'altro è che Evan Rachel Wood interpreterà un nuovo personaggio chiamato Cristina, una scrittrice che vive a New York City.

L'attrice statunitense ha dichiarato: "Cristina è donna normale che vive in una grande città e cerca di fare la scrittrice. Nella sua vita non succede nulla, davvero. Posso dire solo questo. Mi avevano avvertito che Dolores avrebbe fatto una brutta fine nella terza stagione, quindi abbiamo ragionato con Jonathan Nolan e Lisa Joy sul significato che avrebbe avuto questa cosa. E mi dissero: 'Beh, tornerai nella stagione 4, sembrerai Evan Rachel Wood… ma non sarai tu'".

Il personaggio di Wood vive con la sua compagna di stanza (Ariana DeBose) e andrà ad un appuntamento con un personaggio interpretato da James Marsden. L’attore statunitense, che ha interpretato Teddy nelle prime due stagioni, è comparso sul palco del panel a sorpresa:

"A volte bisogna andarsene.. per poter tornare! Abbiamo imparato ad essere criptici in questa serie TV e a non credere nelle apparenze. Dopo sette anni è fantastico far parte ancora di questo progetto e vedere dove può arrivare questa storia".

Durante il panel è stato anche mostrato il poster della nuova stagione.

La quarta stagione di Westworld debutterà negli USA su HBO domenica 26 giugno. Le prime tre stagioni della serie TV sono disponibili su NOW.

