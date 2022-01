Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Apple TV+ ha rilasciato un teaser trailer di WeCrashed, la sua prossima serie limitata sull'ascesa e la caduta della startup immobiliare WeWork e della coppia che guidava l'azienda.

"Questo non è un posto in cui le persone possono entrare e uscire", afferma Adam Neumann (Jared Leto). Rebekaj Neumann (Anne Hathaway) dichiara poi che "il ruolo di WeWork è quello di elevare la coscienza del mondo".

WeCrashed è basato sul podcast Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork di Lee Eisenberg e Drew Crevello. Insieme a Leto e Hathaway, la serie limitata vede nel cast anche Kyle Marvin, America Ferrera e O-T Fagbenle.

WeCrashed sarà rilasciato su Apple TV+ il 18 marzo con i primi tre episodi, mentre i cinque rimanenti saranno resi disponibili settimanalmente.

Fonte: Variety