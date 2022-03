Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Jon Bernthal (The Punisher) guida l'accusa in We Own This City, una serie drammatica poliziesca dal creatore di The Wire David Simon.

Composto da sei episodi, We Own This City è basato sull'omonimo libro del giornalista Justin Fenton, che esamina la corruzione e la rovina morale che si sono verificate a Baltimora quando le forze dell'ordine della città hanno sostenuto il divieto di droga e gli arresti di massa a costo di svolgere altre forme di lavoro di polizia.

Co-creata da Simon e George Pelecanos con Reinaldo Marcus Green, la serie racconterà questa storia attraverso il personaggio del sergente Wayne Jenkins (Bernthal), il capo di un'unità in borghese che ha iniziato a dare la caccia ai criminali. L'unità ha derubato cittadini e spacciatori allo stesso modo, con decenni di guerre alla droga inesorabilmente crudeli e politiche di carcerazione di massa che sono andate fuori controllo. Oltre a Bernthal, We Own This City vedrà come protagonista anche Wunmi Mosaku (Loki, Lovecraft Country). Il cast comprende anche Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara DomiÅ„czyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams e Lucas Van Engen.

HBO ha quindi rilasciato un teaser trailer in cui Nicole Steele (Mosaku), in qualità di avvocato assegnato alla Divisione per i diritti civili del Dipartimento di giustizia, è frustrata da ciò che trova.

We Own This City sarà rilasciato su HBO il 25 aprile.

Fonte: Screen Rant