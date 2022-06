Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo il grande successo riscosso su HBO, We Own This City arriva anche in Italia: la serie TV che vede protagonista Jon Berthal (The Punisher) è disponibile su Sky e su NOW a partire da oggi, 28 giugno.

La serie TV nata dal creatore di The Wire David Simon è composta da sei episodi ed è basata sull'omonimo libro del giornalista Justin Fenton, che esamina la corruzione e la rovina morale che si sono verificate a Baltimora quando le forze dell'ordine della città hanno sostenuto il divieto di droga e gli arresti di massa a costo di svolgere altre forme di lavoro di polizia.

Co-creata da Simon e George Pelecanos con Reinaldo Marcus Green, la serie racconta questa storia attraverso il personaggio del sergente Wayne Jenkins (Bernthal), il capo di un'unità in borghese che ha iniziato a dare la caccia ai criminali. L'unità ha derubato cittadini e spacciatori allo stesso modo, con decenni di guerre alla droga inesorabilmente crudeli e politiche di carcerazione di massa che sono andate fuori controllo.

Oltre a Bernthal, We Own This City vede come protagonista anche Wunmi Mosaku (Loki, Lovecraft Country). Il cast comprende anche Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Dominczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams e Lucas Van Engen.