Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan di Sherlock Holmes possono continuare a gioire: in attesa del film del 2023 diretto da Dexter Fletcher e con protagonisti Robert Downey Jr. (Sherlock) e Jude Law (Watson), CBS ha annunciato la nuova serie TV Watson.

Scritto da Craig Sweeny (Elementary) e prodotto da Aaron Kaplan, lo show sarà un medical drama con elementi connessi alle storie del detective creato da Arthur Conan Doyle.

Un anno dopo la morte del suo amico e partner Sherlock Holmes per mano di Moriarty, il Dottor John Watson torna a lavorare come medico al vertice di una clinica per malattie rare. Il richiamo delle vecchie indagini, tuttavia, tornerà a bussare alla sua porta. I protagonisti delle vicende saranno proprio Moriarty e Watson, con quest’ultimo incaricato di venire a capo di malattie misteriose.

La creazione secolare dello scrittore scozzese Doyle è stata ampiamente considerata da fan e critici come un disperato bisogno di nuove interpretazioni, e la CBS continua a compiere passi coraggiosi in questa direzione. Dopo il grande successo di Elementary, andato in onda per sette stagioni, questo nuovo progetto potrebbe aprire nuovi scenari per l'emittente statunitense.

Ha ottenuto molte recensioni positive anche la serie TV Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, andata in onda dal 2010 al 2017 per quattro stagioni su BBC.

Fonte: Deadline