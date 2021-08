Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo un lasso di tempo lungo 5 lustri dalla sua uscita nelle sale, il film post-apocalittico Waterworld rivede la luce con una serie sequel prodotta da John Davis.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall'autorevole Collider, Davis e John Fox, suo partner di produzione, stanno portando avanti il l'idea insieme a Dan Tratchtenberg che si interesserà della regia. Dan è noto soprattutto per la direzione di 10 Cloverfield Lane ed è attualmente impegnato nel quinto film di Predator, intitolato Skulls e prodotto anch’esso dal duo Davis-Fox.

John Fox ha dichiarato:

"Sarà ambientata 20 anni dopo il film. Tutti quei personaggi, 20 anni dopo. Non siamo ancora sicuri al 100% dell'approccio allo show. Ma sicuramente in questo momento ci troviamo alle prime fasi di sviluppo. Stiamo reimmaginando il film per la versione in streaming. Per ora stiamo lavorando alla serie con Universal Television, ma pensiamo che abbia già una casa".

Con questa steccata finale, visto che cita Universal, è probabile che il produttore si stesse riferendo a Peacock, un servizio di streaming.

Ricordiamo che il film originale, diretto da Kevin Reynolds, vede il protagonista Kevin Costner nelle vesti di un vagabondo senza nome che vaga in una Terra sommersa in seguito allo scioglimento della calotta polare. Il protagonista accetta con diffidenza di aiutare una donna ed una ragazza a cercare la terraferma, mentre cercano di scappare da un gruppo di malviventi capeggiati da Dennis Hopper.

Fonte: Collider