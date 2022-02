Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Charles Dance è entrato a far parte del cast di Washington Black nel ruolo di James Wilde, padre di Erasmus Wilde e Titch Wilde (Tom Ellis). Viene descritto come uno stimato scienziato e inventore la cui ombra incombe sull'intera storia, sopportando l'enorme peso del patriarcato, dell'impero e del dovere.

In fondo, Wilde è un uomo che lotta per darsi il permesso di amare, anche se fa i conti con i suoi fallimenti come padre. Per tutta la serie, tenterà di riconciliare il tutto senza distruggere se stesso e ciò a cui tiene.

Washington Black è un adattamento dell'omonimo romanzo di Esi Edugyan.

La serie di 9 episodi è ambientata nel 19° secolo e segue Washington "Wash" Black (Ernest Kingsley Jr.) mentre fugge da una piantagione di zucchero delle Barbados dopo che una morte scioccante minaccia di sconvolgere la sua vita. Diventa il protetto di Medwin Harris (Sterling K. Brown, che è anche produttore esecutivo), un rifugiato nero della Nuova Scozia. Mentre cerca di sfuggire al suo passato e ai cacciatori ormai alle sue calcagna, incontra Tanna (Lola Evans), una giovane e ricca donna britannica passata per bianca ma nata segretamente da madre melanesiana nelle Isole Salomone, costringendo lei e suo padre a fuggire.

Il padre di Tanna la spinge a un matrimonio combinato con un mercante bianco per proteggerla, ma lei si innamora di Wash e inizia a chiedersi come potrebbe essere la sua vita con lui. Nel cast ci saranno anche Eddie Karanja, Edward Bluemel, Sharon Duncan-Brewster, Rupert Graves e Shaunette Renée Wilson.

Fonte: Variety