Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 maggio 2023

The CW ha ufficialmente rinnovato Walker per la stagione 4, che secondo quanto riferito sarà però più corta delle precedenti: mentre il primo e il terzo capitolo sono stati costituiti da 18 episodi e il secondo da 20, il quarto ne avrà solo 13.

Nel frattempo, la rete ha cancellato il prequel Walker: Independence.

"Sono così entusiasta e grato di continuare con Walker per un'altra stagione insieme ai nostri partner di CBS Studios e The CW", ha affermato Jared Padalecki, che è sia protagonista che produttore esecutivo della serie TV. "Non vediamo l'ora di rendere la stagione 4 migliore che mai e di coinvolgere ancora più fan nella famiglia di Walker".

"Nelle ultime tre stagioni, Walker è diventata la serie TV più performante su The CW con una fanbase appassionata, un cast fantastico e un team creativo guidato da Jared Padalecki, che è un protagonista della rete da oltre vent'anni", ha affermato Brad Schwartz, presidente di The CW. "Mentre costruiamo un nuovo grande futuro per The CW, siamo entusiasti di rimanere in affari con i nostri partner dei CBS Studios e non vediamo l'ora di riavere Walker nel palinsesto".

Lo spettacolo è interpretato anche da Ashley Reyes, Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan, Violet Brinson, Kale Cully, Coby Bell, Jeff Pierre e Odette Annable.

Il finale della terza stagione di Walker andrà in onda su The CW giovedì 11 maggio.

Fonte: Comic Book