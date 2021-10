Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La lotta al crimine per Cordell Walker sarà ben presto più difficile che mai: come un fulmine a ciel sereno, è infatti giunta recentemente la notizia che Lindsey Morgan (The 100), interprete di Micki Ramirez in Walker, lascerà lo show durante l’attuale seconda stagione.

L’inaspettato annuncio è stato comunicato ai fan dall’attrice stessa, che in lungo post su Instagram, ha ringraziato il cast, la troupe e tutti coloro coinvolti nella serie, spiegando inoltre che la sua scelta è stata dettata da motivi personali.

“È con il cuore affranto che sono giunta alla difficile decisione di abbandonare il mio ruolo di Micki Ramirez per motivi personali” - ha così scritto l’interprete - “Sono estremamente grata al team della rete The CW e dei CBS Studios, Anna Fricke, la showrunner più gentile e compassionevole, Jared Padalecki, un boss portentoso e un partner, per aver supportato pienamente la mia scelta, facendo tutto ciò che era in loro potere per rendere questa situazione il più confortevole possibile”.

"Questa decisione è stata interamente mia e sono sopraffatta dalla gratitudine verso tutte le persone coinvolte per il loro pieno sostegno e comprensione. Sono stata trattata con il massimo rispetto, gentilezza e stima dal cast, troupe, produzione, team di sceneggiatori, rete e studio. Walker è stato uno dei set più sicuri, professionali e gioiosi che abbia mai visto ed è stato davvero un privilegio lavorare con persone tanto care”.

Infine ha aggiunto:

”Questo non è un addio, ma una pausa prolungata e spero di tornare alla mia carriera più in forma e felice che mai”.

Fonte: TVLine