Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Walker è tornato questa settimana, fatta eccezione per un volto familiare.

Prima della pausa di metà stagione, lo spettacolo ha detto addio a Lindsey Morgan, che interpretava la partner di Walker (Jared Padalecki), Micki Ramirez. Micki aveva anche una relazione con Trey (Jeff Pierre), che ora è stato lasciato ad Austin senza di lei.

Il primo episodio ha visto il legame tra Trey e il Capitano James (Coby Bell) - che si è concluso con una drammatica sparatoria - ma la star Jared Padalecki afferma che l'assenza di Micki avvicinerà Trey e Walker nei prossimi episodi:

"Come potrebbe accadere nella vita reale quando qualcuno a cui tieni profondamente perde una persona cara...il legame si fortifica ancora di più. Proseguendo, vedremo Trey e cosa significa per la famiglia Walker".

Per quanto riguarda il modo in cui Walker se la cava senza Micki, Padalecki ha aggiunto:

"Sa che è il suo lavoro, tornare a cavallo e andare avanti, ma sicuramente ne sente la mancanza. Si dedica ad andare avanti quasi in suo onore".

Walker va in onda il giovedì su The CW.

