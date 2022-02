Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 48 minuti fa

Vikings: Valhalla è riuscita, dopo un solo giorno dal debutto su Netflix, a ottenere un successo incredibile.

Spin-off della serie originale Vikings, ambientata un secolo dopo le gesta di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli, si concentra su personaggi storicamente noti, tra leggenda, gesta reali e fantasia.

In una recente intervista, l'attore britannico Bradley Freegard ha rivelato quali sono gli elementi che distinguono il nuovo show dalla serie originale:

"Ciò che è interessante di Vikings: Valhalla è che la serie è ambientata 100 anni dopo lo show originale. Il mondo è un posto molto diverso, parliamo di un mondo molto più cristiano. Un mondo che ha molte più cose in comune con il pubblico di oggi, se messo a confronto con un mondo unicamente pagano, con molti miti e leggende che non conosciamo bene. Quindi sono molte più le cose che si somigliano con il mondo moderno che con quello della serie madre".

Mentre il creatore Jeb Stuart, affiancato dal creatore di Vikings Michael Hirst in veste di produttore esecutivo, ha sottolineato come questo progetto non sia a breve termine:

"Sono stato molto chiaro fin da subito con il team di Netflix. Ho detto: 'Ecco come sarà la prima stagione. Ecco cosa mi piacerebbe fare per la seconda stagione. Ecco dove vorrei portare la storia in futuro'. E spero che agli spettatori piaccia Valhalla perché amo questo viaggio e vorrei avere l'opportunità di arrivare fino alla fine".

Le future aspirazioni di Stuart sono molto chiare visto il grande materiale a disposizione:

"Abbiamo parecchi grandi personaggi e abbiamo storie che riguardano diversi paesi. Dobbiamo essere in gradi di guardare verso l'orizzonte. Quando l'ho proposta, ne ho parlato da subito come uno show con più di una stagione, perché in questo modo è possibile sviluppare gli archi narrativi dei personaggi con una visione più lunga".

Vikings: Valhalla è disponibile su Netflix.

Per conoscere tutte le informazioni sulla serie TV, vi invitiamo a leggere l'articolo dedicato!

