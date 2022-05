Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Florian Munteanu, che ha recentemente lavorato in Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli e in Creed 2, è entrato a far parte del cast della terza stagione di Vikings: Valhalla.

Lo spettacolo si svolge un secolo dopo le vicende della serie madre e racconta le vite di alcuni importanti personaggi storici che hanno interpretato ruoli importanti alla fine dell'era vichinga, tra cui Harald Sigurdsson, Leif Erikson e Canuto il Grande. La prima stagione è interamente disponibile su Netflix e, come sappiamo, ne arriveranno altre due.

L'attore interpreterà il ruolo di George Maniakes, noto come Gyrgir nelle saghe scandinave. Un generale dell'impero bizantino, Gyrgir è stato descritto come un combattente feroce, un leader appassionato e sempre fedele.

L'apparizione di Gyrgir probabilmente significa che il pubblico vedrà Harald (Leo Suters) durante il suo periodo in esilio, dove guidava la Guardia Variaga. Questa unità d'élite di guardie del corpo bizantine era normalmente assegnata a proteggere l'imperatore, ma Gyrgir fu da loro assistito nella sua riconquista della Sicilia dagli arabi. È anche probabile che gli spettatori vedranno il momento in cui Gyrgir si ribellò contro l'imperatore Costantino, anche se non si sa come i personaggi principali di Vikings: Valhalla verranno coinvolti.

Mentre la seconda stagione di Vikings: Valhalla è già stata girata, la produzione della terza è appena iniziata, con le riprese che dovrebbero continuare per tutta l'estate. Questo tipo di produzione proattiva mostra quanta fiducia Netflix ha nelle sue proprietà, il che è comprensibile considerando gli enormi numeri di spettatori e le valutazioni ottenute dalla prima stagione. Tuttavia, non è ancora stata annunciata una data di uscita per la stagione 2, quindi ci vorrà un bel po' di attesa prima che il pubblico possa vedere Gyrgir e la banda dei norvegesi nella stagione 3.

