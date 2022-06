Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Con l'ottava stagione di The Flash conclusasi questa settimana, lo showrunner Eric Wallace ha parlato dell’eventualità di realizzare degli spin-off dell’Arrowverse se la nona stagione dovesse essere l’ultima della serie.

Wallace, durante un’intervista in cui gli è stato chiesto se sta valutando l'ipotesi di nuovi spin-off, ha risposto in modo evasivo, sebbene non abbia chiuso le porte a tali possibilità:

"No, perché non si inizia a pensare a degli spin-off quando si pensa di non proseguire con lo show, e io non penso sia così. Ora, detto questo, ovviamente, abbiamo introdotto molti personaggi nelle ultime due stagioni. Vorrei dire al pubblico che se avete dei personaggi che abbiamo introdotto negli ultimi anni e che volete vedere in uno spin-off, dovreste scrivere a The CW. Ma al momento ho intenzione di rimanere concentrato su The Flash prima di iniziare a focalizzarmi su qualsiasi altra cosa".

Wallace ha senz'altro ragione nel dire che potrebbero esserci alcuni nuovi personaggi chiave per degli interessanti spin-off della serie. Due plausibili candidati potrebbero essere Nora e Bart West-Allen, noti rispettivamente come XS e Impulse, e la stessa Jessica Parker Kennedy ha dichiarato che sarebbe entusiasta di vedersi con lui in uno spin-off, se venissero proposti.

È comprensibile che un progetto del genere non sia l’obiettivo principale in questo momento, considerando che non sono nemmeno iniziati i lavori per la nona stagione della serie.

Fonte: Screen Rant