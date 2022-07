Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Finalmente è stato condiviso un primo sguardo al dramma soprannaturale per adolescenti Vampire Academy, che mostra una ragazza in una pericolosa missione per eccellere nell’arena Reale.

La serie TV vede Sisi Stringer nei panni di Rose Hathaway, una teenager Dhampir (metà vampira, metà umana) che si sta allenando nell’Accademia di San Vladimir per diventare una guardiana - cosa che di certo non sarà facile.

Il video pubblicato inizia con due membri più anziani mentre discutono sulla preparazione di Lissa Dragomir (Daniela Nieves) per il suo nuovo ruolo di capo nella sua famiglia. Allo stesso tempo, altri partiti sono in lizza per il trono: sarà una battagli all’ultimo sangue per decidere chi salirà al trono.

Romance. Politics. Magic. Welcome to St. Vladimir's Academy. 🧛 #VampireAcademy streaming September 15th only on Peacock. pic.twitter.com/UOK6Rhqhih — Peacock (@peacockTV) July 21, 2022

L’obiettivo principale di Rose sarà quello di diventare una guardiana della sua migliore amica Lissa e, nel corso della storia, le due esploreranno un legame psichico. Rose, nel mentre, sviluppa una storia d’amore con il guardiano Dhampir Dimitri Belikov (Kieron Moore).

La serie TV è basata sui libri più venduti a livello internazionale di Rachelle Meade, ed è prodotta da Julie Plec (The Vampire Diaries, The Originals) e Marguerite Macintyre.

Vampire Academy debutterà il 15 settembre su Peacock.

Fonte: We Got This Covered