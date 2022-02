Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 minuti fa

Sky ha rilasciato le prime immagini per il nuovo drama di Sky Original, Unwanted.

Ispirata al libro del giornalista Fabrizio Gatti, la serie in otto parti racconta la storia di un difensore dei diritti umani sotto copertura che sta aiutando i migranti a viaggiare dall'Africa all'Europa mentre combattono i trafficanti di esseri umani e funzionari governativi.

Stefano Bises (Gomorra) ha ideato e scritto la serie - appena entrata in produzione a Milano - in collaborazione con Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. Nel cast vedremo:

Marco Bocci

Jessica Schwarz

Dada Fungula Bozela

Sylvester Groth

Scot Williams

Hassan Najib

Jonathan Berlin

Jason Derek Prempeh

Cecilia Dazzi

Francesco Acquaroli

Barbara Auer

Marco Palvetti

Denise Capezza

Nuala Peberdy

Samuel Kalambay

Amadou Mbow

Edward Apeagyei

Reshny N'Kouka

Onyinye Odokoro

Massimo De Lorenzo

La serie si concentra su una nave da crociera piena di turisti che salva un gruppo di rifugiati dal mare. Mentre le loro storie si intrecciano con i passeggeri a bordo della nave, un gruppo di rifugiati prende in ostaggio la nave per evitare di rischiare di essere riportato in Libia, da dove sono appena partiti.

Unwanted è prodotto da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production e diretto da Oliver Hirschbiegel.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

"Il coinvolgimento nella serie per Indiana è molto legato al creatore Stefano Bises", ha dichiarato Indiana Production in una nota. “Quando ha lanciato per la prima volta la sua idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti ne siamo rimasti entusiasti: è un punto di vista unico per raccontare un argomento attuale con una trama avvincente. Fin dall'inizio sapevamo che sarebbe stata una produzione impegnativa, ma con la visione di Stefano, Oliver Hirschbiegel dietro la macchina da presa e i nostri partner di Sky Studios e Pantaleon Films sapevamo che avremmo potuto realizzare qualcosa di molto speciale. Come azienda siamo sempre più determinati a portare sullo schermo storie memorabili con un forte appeal internazionale, come Unwanted".

Unwanted andrà in onda su Sky e sul servizio di streaming NOW.

La data di uscita non è stata ancora annunciata.

Fonte: Variety