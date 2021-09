Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Il colosso dello streaming Netflix ha rinnovato per una terza stagione la serie TV reboot Unsolved Mysteries.

Diventato un fenomeno mondiale negli anni '80 e '90, lo show è stato riscritto per introdurre una nuova generazioni di misteri per affascinare il pubblico.

La serie TV è creata dal team originale Cosgrove/Meurer Productions e dal produttore esecutivo di Stranger Things, Shawn Levy. La terza stagione farà spazio ad altre sparizioni inspiegabili, eventi tragici e avvenimenti bizzarri. I primi due capitoli hanno incluso storie come una strana morte a Oslo, spiriti dello tsunami in Giappone e UFO in Massachusetts.

Shawn Levy e Josh Barry, responsabili di produzione hanno espresso la loro soddisfazione:

"Ci sentiamo elettrizzati e privilegiati di girare la terza stagione. L'enorme successo dei nostri ultimi due capitoli su Netflix ha dimostrato che c'è un amore duraturo e appassionato per questo franchise iconico, e non vediamo l'ora di approfondire più delle storie. 21 Laps è impegnata in storie umaniste emotive e poter raccontare più di queste vere storie di mistero insieme a Cosgrove/Meurer che ha prodotto la serie originale è un sogno che diventa realtà".

La terza stagione di Unsolved Mysteries sarà presentata in anteprima nell'estate 2022 sulla piattaforma Netflix, dove attualmente sono disponibili le prime due stagioni.

