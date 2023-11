Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 novembre 2023

La celebre attrice e produttrice Kerry Washington è pronta a brillare nuovamente in UnPrisoned: la serie TV di Hulu è stata infatti rinnovata per una seconda stagione. Questa notizia non solo sottolinea il successo continuo dello spettacolo, ma anche il ruolo multifunzionale di Washington come protagonista e produttrice esecutiva.

La trama segue la vita di Paige Alexander (Kerry Washington), una terapista relazionale e mamma single, le cui dinamiche familiari subiscono un drastico cambiamento con l'arrivo di suo padre Edwin (Delroy Lindo), un ex detenuto. Lo show esplora in maniera profonda e coinvolgente le sfide personali e familiari, unendo dramma e momenti di introspezione.

Durante un recente evento, la star ha espresso il suo entusiasmo per il lavoro con Onyx Collective e l'importanza della rappresentazione delle persone di colore:

“Sono davvero orgogliosa che Onyx Collective esista e sono orgogliosa di farne parte. Penso che la voce edificante delle persone di colore sia molto importante e, ovviamente, rilevante. Sono semplicemente entusiasta di far parte dell’espansione dell’inclusività dell’ecosistema Disney”.

UnPrisoned è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Variety