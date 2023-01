Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Brutte notizie per chi ha apprezzato One Of Us Is Lying (in Italia conosciuto col titolo di Uno di Noi sta Mentendo): Peacock ha cancellato la serie TV.

Stando a quanto comunicato, i dirigenti della rete erano contenti dello spettacolo dal punto di vista creativo, ma semplicemente non hanno trovato il pubblico necessario per giustificare ulteriori stagioni.

One Of Us Is Lying, basato sul romanzo di Karen M. McManus, è stato lanciato a ottobre 2021 ed è stato il primo pilota di Peacock a ricevere un ordine per una stagione, per poi essere rinnovato.

Il cast comprende Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Jessica McLeod, Barrett Carnahan e Melissa Collazo.

One of Us Is Lying è prodotta dalla UCP, una divisione dell’Universal Studio Group. Darío Madrona sarà showrunner e produttore esecutivo. Erica Saleh, John Sacchi e Matt Groesch (che ha sviluppato il pilot) saranno gli altri produttori esecutivi.

Le due stagioni di Uno di Noi sta Mentendo sono disponibili su Netflix.

