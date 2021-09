Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Peacock ha svelato il trailer completo di One of Us Is Lying, la nuova serie drama basata sul romanzo best-seller di Karen M. McManus. Il servizio di streaming NBCU ha anche annunciato che la serie esordirà con i suoi primi tre episodi il 7 ottobre. Gli episodi 4-6 saranno rilasciati il 14 ottobre, mentre i due episodi finali usciranno il 21 ottobre.

Scritta da Erica Saleh, One of Us Is Lying parla di cinque studenti del liceo che finiscono in punizione, ma solamente quattro di loro ne usciranno vivi. Tutti sono sospettati, e tutti nascondono qualcosa.

Il trailer si concentra sul primo giorno di scuola alla Bayview High, quando un misterioso omicidio sconvolge il campus.

Il cast comprende Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Jessica McLeod, Barrett Carnahan e Melissa Collazo.

One of Us Is Lying è prodotta dalla UCP, una divisione dell’Universal Studio Group. Darío Madrona sarà showrunner e produttore esecutivo. Erica Saleh, John Sacchi e Matt Groesch (che ha sviluppato il pilot) saranno gli altri produttori esecutivi.

Fonte: Deadline