Cress Williams e Shian Tomlinson sono stati scelti per far parte del pilot di Unbroken, nuova serie TV di NBC.

La serie TV drama segue tre famiglie proprietarie di ranch sulla costa centrale della California in lotta tra loro, ponendo infine le basi per un gruppo di giovani donne ferocemente determinate a vincere il Campionato Nazionale di Rodeo. Williams e Tomlinson si uniscono ai membri del cast precedentemente annunciati: Scott Bakula, Anna Wood, Amanda Payton, Delon de Metz, Oluniké Adeliyi.

Williams interpreterà Will Stanton, un campione di rodeo in pensione e manager del ranch Holleren. Un uomo caloroso e imperturbabile, Will è il migliore amico di Cole (Delon de Metz) e zio dei suoi due figli. Tomlinson interpreterà Ngozi "Gozi" Stanton, una ragazza molto competitiva con un sorriso smagliante che è determinata a diventare una campionessa di rodeo come suo padre.

Williams ha recitato nello spettacolo di supereroi DC della The CW Black Lightning, che è andato in onda per quattro stagioni. È anche apparso in spettacoli come The West Wing e Grey's Anatomy. Tomlinson ha recentemente fatto un'apparizione come ospite nel dramma medico della NBC New Amsterdam e ha avuto anche ruoli in alcuni cortometraggi.

