Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nonostante il reboot di Hellboy del 2019 sia diventato un flop al botteghino e un disastro critico, la creazione di Mike Mignola potrebbe forse sopravvivere in un altro adattamento.

In una recente intervista, il presidente di Millennium Media Jeffrey Greenstein (produttore del film del 2019 e la cui società di produzione ha realizzato il reboot) ha rivelato che la società sta esplorando le varie opzioni per il piccolo schermo. Tra i titoli che possiedono e che stanno prendendo in considerazione ci sono principalmente franchise d'azione come Rambo e The Expendables, ma anche Hellboy.

"Il nostro obiettivo è sempre stato il lungometraggio, abbiamo una serie di programmi TV che stiamo sviluppando", ha affermato Greenstein. "Ma il mio piano è di concentrarmi sul nostro palinsesto all'interno dello spazio TV e costruire Has Fallen TV, Rambo TV, Expendables TV. Stiamo lavorando su Hellboy TV. Quindi ci sono molte opportunità, ma voglio davvero lanciare qualcosa prima di iniziare a sviluppare contenuti originali".

Dopo tre adattamenti cinematografici, non è del tutto una sorpresa che una serie TV di Hellboy sia una possibilità. Considerando le possibilità e la quantità di personaggi secondati che appaiono e ottengono i propri spin-off, un adattamento più profondo di quanto un film di 90 minuti possa consentire potrebbe diventare realtà.

Fonte: Comic Book