Il primo episodio della serie TV targata Star Wars, The Book of Boba Fett, è stato rilasciato il 29 dicembre sulla piattaforma Disney+.

La serie TV racconta due storie diverse: una esplora, tramite flashback, il passato di Boba Fett, l'altra fa scoprire allo spettatore invece come si muove il cacciatore di taglie dopo gli eventi della serie originale The Mandalorian. Boba Fett quindi torna su Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Il primo episodio include un flashback della Battaglia di Geonosis. Quella battaglia fu il primo conflitto nelle Guerre dei Cloni. Come visto nel film Star Wars: L'attacco dei cloni, il Maestro Jedi Mace Windu uccide il cacciatore di taglie Jango Fett (padre di Boba) durante il combattimento, decapitandolo.

Dopo la battaglia, Boba Fett cerca e scopre l'elmo di Jango. Una scena mostra Boba che lo indossa in segno di lutto. Nel primo episodio è ripreso tutto questo filmato e c’è anche un'ulteriore ripresa da sopra la spalla dell'elmo di Jango.

L'attore neozelandese Daniel Logan, che ha interpretato Boba Fett nel film Star Wars: L'attacco dei Cloni, ha confermato che il filmato da sopra la spalla dell'elmo di Jango è inedito. Quel frame infatti non è stato inserito nel film.

