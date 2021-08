Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Saranno ben trenta stagioni quelle che avrà in totale da qui ai prossimi anni la serie animata South Park, puntando al record della longeva serie TV I Simpson.

Il nuovo accordo, annunciato da ViacomCBS, sarà valido fino al 2027, e oltre a prevedere il prolungamento dello show saranno inclusi quattordici film, due all'anno. I primi due film saranno disponibili sul servizio di streaming Paramout+ entro la fine dell'anno. Infatti il contratto con HBO Max è terminato nel 2019 e ora ViacomCBS ha intenzione di portare il catalogo sulla propria piattaforma.

I creatori Trey Parker e Matt Stone hanno commentato con entusiasmo questa nuova fusione:

"Comedy Central è stata la nostra casa per 25 anni e siamo davvero felici che si siano presi questo impegno con noi per i prossimi anni. Quando siamo arrivati da ViacomCBS con una modalità di produzione diversa durante la pandemia, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) and Tanya (Giles) sono stati da subito dalla nostra parte e ci hanno permesso di provare qualcosa di nuovo che alla fine è stata accolto bene. Non vediamo l’ora di tornare a realizzare degli episodi di South Park, ma ora possiamo anche provare nuovi format".

Mentre Chris McCarthy, Presidente/CEO di MTV Entertainment e CCO di Adult Animation di Paramount+, ha dichiarato in una nota:

"Matt e Trey sono creativi di livello mondiale che usano brillantemente il loro humor nero per evidenziare le assurdità della nostra cultura e siamo entusiasti di espandere e approfondire la nostra lunga relazione con loro per aiutare ad alimentare Paramount+ e Comedy Central".

L'ultima serie di episodi di South Park è andata in onda nel 2019 ed è stata seguita da due speciali della durata di un'ora: South Park: The Pandemic Special e South ParQ Vaccination Special, che sono andati in onda rispettivamente a settembre e marzo.

Fonte: TVLine