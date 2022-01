Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Comedy Central ha annunciato la data di debutto della venticinquesima stagione della longeva serie animata statunitense del 1997, South Park.

Dopo essersi assicurato un ulteriore rinnovo per altre quattro stagioni, lo show creato da Matt Stone e Trey Parker è pronto a tornare in onda negli USA il 2 febbraio.

Stone e Parker hanno condiviso il loro entusiasmo dichiarando:

"Essere a metà strada con questa serie animata è un grande risultato: non possiamo mentire. Negli ultimi 25 anni, diverse generazioni di fan sono cresciute incantate dal mondo stravagante e sovversivo che abbiamo creato. Siamo felici di tutto questo e siamo entusiasti di continuare l’accordo con ViacomCBS Media Networks e MTV Entertainment Studios. E molti altri eventi esclusivi di South Park realizzati per lo streaming su Paramount Plus".

La venticinquesima stagione di South Park verrà rilasciata con i primi sei episodi per Comedy Central.

Fonte: Variety