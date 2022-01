Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

A un passo dal suo debutto, previsto per il 2 febbraio, è stato rilasciato un promo e delle immagini tratte dalla che stagione 25 di South Park.

Nel primo episodio della nuova stagione, intitolato Pajama Day, il Preside revoca i privilegi del giorno del pigiama per l'intera classe di quarta elementare dopo che non hanno mostrato rispetto per il loro insegnante. Cartman è sconvolto e i bambini non lo sopporteranno, ma il Preside si rifiuta di fare marcia indietro.

Fonte: Deadline