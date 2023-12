Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Nel fitto panorama degli adattamenti di videogiochi per il piccolo schermo, il primo lotto di episodi di Twisted Metal ha ottenuto valutazioni contrastanti. Nonostante ciò, Peacock ha deciso di continuare a investire sulla serie TV rinnovandola per una stagione 2.

Durante l'evento The Game Awards, anche Anthony Mackie (The Falcon and The Winter Soldier) - che interpreta John Doe - ha confermato il rinnovo dello spettacolo, mentre lo showrunner Michael Jonathan Smith ha annunciato che tutti i personaggi del primo capitolo torneranno, insieme a dei nuovi volti:

"Devo ringraziare i nostri incredibili fan che hanno lasciato messaggi d'amore, di supporto e di entusiasmo nei nostri confronti. Siamo più che grati di poter continuare la storia di John Doe, Quiet e Sweet Tooth mentre affrontano nuovi tetri nemici nel tanto atteso torneo Twisted Metal. Sono entusiasta di tornare in viaggio con il nostro cast e la nostra troupe stellare".

Sviluppato da Rhett Reese (Deadpool) e Paul Wernick (Ghosted), il progetto è basato sull'omonimo videogame pubblicato da Sony Interactive Studios nel 1995 ed è diretto da Kitao Sakurai e Bill Benz. Nel cast principale anche Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett e Thomas Haden Church.

Fonte: Screen Rant