Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Il mercato dei reboot, sequel e spin-off continua a essere in espansione. Quindi è molto possibile pensare che la saga di romanzi Twilight possa divenire un serie TV, sopratutto dopo il film del 2008.

D'altronde, il successo della saga della scrittrice americana Stephenie Meyer non si è mai interrotto, così come l'omonimo film diretto da Catherine Hardwicke, con protagonisti Kristen Stewart nel ruolo di Bella, un'adolescente che si innamora di un vampiro interpretato da Robert Pattinson.

Alcuni protagonisti del franchise hanno ammesso in passato che sarebbero disposti a tornare sul piccolo schermo, come per esempio Ashley Greene. L'attrice statunitense ha dichiarato che Twilight avrebbe un gran potenziale per essere riavviato da zero in una serie TV:

"Sinceramente penso che ci siano così tanti retroscena con questi personaggi che si potrebbe fare una serie al 100% e non necessariamente un remake. Penso che ci sia ancora tanto fascino intorno a questi personaggi".

Sono passati dieci anni da quando il film The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 ha chiuso un capitolo capace di fruttare ben 3,3 milioni di dollari al botteghino. La forza di un franchise come Twilight potrebbe, dunque, essere una garanzia di successo per un'eventuale prodotto televisivo, dato il materiale che stuzzica da sempre lo spettatore, come vampiri e storie d’amore.

Fonte: Entertainment Weekly