Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sanjay Shah è stato scelto come scrittore e produttore esecutivo di Tutti Odiano Chris, un reboot animato dell'omonima sit-com autobiografica di Chris Rock e in cui ha recitato la star di Brooklyn Nine-Nine Terry Crews. Rock è pronto a tornare come narratore e produttore esecutivo del progetto animato, attualmente in sviluppo presso CBS Studios.

Shah è stato produttore esecutivo e co-showrunner delle prime due stagioni della serie animata di Apple TV+ Central Park, oltre ad aver lavorato a Fresh Off the Boat, South Park e King of the Hill.

In America la prima stagione di Tutti Odiano Chris venne trasmessa dalla rete televisiva UPN. Gli altri tre capitoli, invece, in seguito alla fusione di UPN con The WB, andarono in onda su The CW. Il 21 maggio 2009 il network annunciò la cancellazione della sit-com; prima della notizia della chiusura, però, Chris Rock dichiarò che il finale della quarta stagione rappresentava esattamente il suo passato, motivo per il quale lo show si sarebbe concluso in quel modo a prescindere dalla cancellazione.

Il titolo della serie riprende in maniera ironica un'altra nota serie TV, Tutti amano Raymond. In Italia Tutti Odiano Chris è stata trasmessa dal 2006 al 2009, la prima stagione sul non più esistente canale satellitare Paramount Comedy, mentre le altre tre su Comedy Central. Lo spettacolo ha ricevuto due nomination agli Emmy Award e una ai Golden Globe come miglior serie comedy.

Fonte: Deadline