Tutte le Stagioni di The O.C. sono ora Disponibili su Prime Video

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Siete in astinenza da un sano rewatch?

Avete voglia di immergervi in travolgenti ricordi legati a un passato spensierato?

Sentite il bisogno di ritornare adolescenti per sognare e divertirvi, per sbagliare e per imparare, per innamorarvi e sorridere insieme ai vostri personaggi preferiti?

Volete prendervi una sana pausa dalle serie TV pretenziose, geniali e troppo moderne?

Da oggi sarà possibile farlo: su Prime Video è arrivata The O.C., il colossal dei primi anni duemila.

La notizia è stata annunciata dai social ufficiali del servizio streaming, insieme all'annuncio di altre nuove uscite: l'approdo della saga cinematografica Evangelion, di Modern Love 2 e di Star Trek: Lower Decks 2.

"Quando Ryan Atwood finisce in galera per aver aiutato suo fratello a rubare un'automobile, l'avvocato Sandy Cohen lo fa scagionare e lo ospita nella sua sfarzosa villa nella contea di Orange (OC), dove vive con la moglie Kirsten e il solitario figlio Seth. Ryan, ragazzo di periferia, si scontra quindi con la ricca e snob città di Newport Beach, facendo poi amicizia con Seth, il quale lo aiuterà ad integrarsi con i suoi coetanei: Marissa Cooper, la bella e tormentata ragazza vicina di casa dei Cohen, e Summer Roberts, della quale Seth è perdutamente innamorato ma a cui non ha mai avuto il coraggio di rivolgere la parola".

Questa è la trama della serie TV composta da quattro stagioni, ideata da Josh Schwartz (Gossip Girl/Chuck) e trasmessa in tutto il mondo in più di cinquanta paesi.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

The O.C. è considerata ancora oggi una pietra miliare delle serie televisive adolescenziali, grazie ad una sceneggiatura intricata, delle incantevoli ambientazioni, un cast capace di far breccia nei cuori degli spettatori e una colonna sonora vincente.