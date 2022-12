Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo solo 3 episodi trasmessi, Paramount+ ha ufficialmente rinnovato Tulsa King per una seconda stagione.

La serie TV di Taylor Sheridan segue il capo della mafia newyorkese Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone) subito dopo essere stato rilasciato dalla prigione per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente i suoi migliori interessi, Dwight costruisce lentamente un "equipaggio" da un gruppo di personaggi improbabili, aiutando a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe anche essere un altro pianeta.

Lo spettacolo segna la terza collaborazione di Sheridan con Paramount+ dopo il suo fortunato spin-off di Yellowstone, 1883 e Mayor of Kingstown, con Jeremy Renner. Oltre a Stallone, il cast dello show vede la presenza di Garrett Hedlund, Andrea Savage, Andrew Olson, Zachary Brooks, Martin Starr, Domenick Lombardozzi, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, A.C. Peterson e Dana Delany.

"Con la combinazione dell'incomparabile Sylvester Stallone e della svolta cupamente comica di Taylor Sheridan sull'amato genere mafioso, abbiamo trovato il nostro ultimo successo in Tulsa King", ha affermato Tanya Giles, Chief Programming Officer di Paramount Streaming. "La premiere della serie su Paramount+ ha contribuito a creare una giornata record alimentata dalla nostra capacità unica come Paramount Global di attingere all'incredibile pubblico di Yellowstone di Paramount Network".

David Glasser, CEO di 101 Studios, ha aggiunto:

“Non potremmo essere più entusiasti del successo di Tulsa King. È uno spettacolo divertente e fresco che il pubblico sta davvero adorando in gran parte grazie alla sua star, Sylvester Stallone. Siamo grati a Chris McCarthy e agli MTV Entertainment Studios per il loro continuo supporto e non vediamo l'ora di tornare sul set per la seconda stagione".

Fonte: Deadline