Dwight "Il Generale" Manfredi (Sylvester Stallone) è pronto a tornare per la seconda stagione di Tulsa King, che Paramount+ ha rinnovato dopo la premiere - la quale ha ottenuto ottimi riscontri, superando House of the Dragon come il debutto di uno spettacolo via cavo più votato del 2022. Lo showrunner e produttore esecutivo Terence Winter ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative, ma ora è stato annunciato chi invece tornerà a Tulsa: il riluttante socio in affari di Dwight, Bodhi (Martin Starr).

Durante una recente intervista, infatti, l'attore ha confermato che riprenderà il suo ruolo nella seconda stagione della serie TV, ma non ha idea di quando lavoreranno alle riprese:

"Non abbiamo ancora le date. Penso che stiano elaborando davvero tanti dettagli. Non sappiamo nemmeno dove gireremo, né se gireremo quest'anno. Quindi sono entusiasta di scoprire tutto. Non credo che abbiano ancora approfondito le sceneggiature o altro, ma magari mi sbaglio".

La serie TV di Taylor Sheridan segue il capo della mafia newyorkese Dwight "Il Generale" Manfredi (Sylvester Stallone) subito dopo essere stato rilasciato dalla prigione per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente i suoi migliori interessi, Dwight costruisce lentamente un "equipaggio" da un gruppo di personaggi improbabili, aiutando a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe anche essere un altro pianeta.

