Gabrielle Union entra a far parte della famiglia di Truth Be Told: l'attrice reciterà al fianco di Octavia Spencer nella terza stagione della serie Apple TV+ in cui interpreterà Eva, una schietta preside di un liceo che rimane coinvolta in un "incidente problematico".

Basato sul romanzo di Kathleen Barbe, Truth Be Told è incentrato sulla podcaster Poppy Scoville (Spencer) che "rischia tutto, inclusa la sua vita, per perseguire la verità e la giustizia", afferma la sinossi ufficiale. La serie offre "uno sguardo unico sull'ossessione americana per i podcast true crime e sfida i suoi spettatori a considerare le conseguenze quando la ricerca della giustizia viene posta su un palcoscenico pubblico".

La terza stagione vede Poppy concentrare la sua attenzione su un nuovo caso che coinvolge Eva.

La serie è creata e prodotta da Nichelle Tramble Spellman (Snowfall, The Good Wife), con Maisha Closson (Claws, How to Get Away with Murder) in qualità di showrunner.

La star di Breaking Bad Aaron Paul ha recitato con Spencer nella prima stagione nel ruolo dell'assassino condannato Warren Cave. Kate Hudson ha fatto il suo debutto televisivo nella seconda stagione nei panni di Micah Keith, l'amica d'infanzia di Poppy che è anche una magnate dei media.

Fonte: TVLine