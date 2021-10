Scritto da: Domenique Angelica Polito - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato il trailer di True Story, pubblicandone anche la sinossi, che recita: "Fino a che punto proteggerai la tua famiglia? Kevin Hart e Wesley Snipes sono i protagonisti di True Story, l'avvincente viaggio di due fratelli coinvolti in un mondo di celebrità, crimine e bugie". Il video include anche una nota più semplificata: "Un comico di fama mondiale cerca disperatamente una via d'uscita dopo una notte a Philadelphia con suo fratello, che minaccia di sabotare molto più del suo successo".

Kevin Hart è davvero un comico che viene dalla città di Philadelfia, quindi i fan si chiedono quanto questo prodotto rispecchi la storia vera dell'attore:

"Non ero affatto attratto dall'idea di Kevin", ha affermato lo showrunner Eric Newman. "Mentre facevo alcune ricerche su Kevin, sono rimasto colpito da quanto sia ambizioso, da quanto vasto sia il suo impero, e combacia leggermente con la teoria che ho coltivato per molto tempo: la gente di successo è sociopatica. Credo che molti di loro siano in grado di uccidere qualcuno. E quindi ho pensato che Kid, come personaggio, avrebbe davvero ucciso per proteggere ciò che aveva costruito".

"Non sono mai stato più entusiasta di un progetto del genere", ha rivelato Hart. "Questa è stata un'opportunità incredibile per me di uscire dalla mia comfort zone e prendere parte a qualcosa di simile. La mia strada verso questo tipo di ruolo è stata lunga e volevo assicurarmi che fosse qualcosa che potevo fare. Si tratta di trovare nuove emozioni nel mio mestiere, nel mio talento, e metterlo in mostra".

"In definitiva, è una questione di: 'Fino a che punto proteggeresti le cose per cui hai lavorato duramente?'. Quando la vita ti mette davanti a certi ostacoli e sfide, a volte non sai nemmeno di cosa sei capace. E questa è stata la cosa più importante, volevamo mettere il nostro personaggio in una situazione in cui alla fine potesse sconvolgere se stesso e fare un passo avanti".

True Story sarà rilasciato su Netflix il 24 novembre.

Fonte: Comic Book