Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 09 maggio 2023

Nessuna seconda stagione per True Lies: la CBS ha infatti deciso di non rinnovare il reboot della commedia d'azione di James Cameron del 1994 dopo una sola stagione.

La notizia arriva prima del finale della prima stagione, in arrivo il 17 maggio.

La decisione non è sorprendente: la serie TV non è stata infatti in grado di trovare un buon pubblico, classificandosi come lo spettacolo con sceneggiatura della rete con il punteggio più basso della stagione. Le sue valutazioni sono rimaste relativamente stabili, indicando un pubblico di base fedele, ma sono comunque rimaste basse.

True Lies segue Harry (Steve Howey), una spia internazionale di prima classe per l'agenzia di intelligence statunitense Omega Sector, e sua moglie, Helen (Ginger Gonzaga), una professoressa di lingue annoiata dalla sua routine quotidiana che fa la sconvolgente scoperta che il marito apparentemente ordinario sta guidando una straordinaria doppia vita.

Nel cast anche Erica Hernandez, Omar Miller, Mike O'Gorman, Annabella Didion e Lucas Jaye.

Fonte: Deadline