Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La star di Spider-Man: No Way Home ha rilasciato un'intervista insieme a Zendaya, in cui ha spiegato quanto si sia battuto per avere un posto nel programma HBO. L'attrice sa chiaramente quanto il collega e fidanzato vorrebbe prendere parte al progetto, e ha promesso che farà di tutto perché ciò avvenga. Tuttavia, non sembra che l'interprete di Spider-Man comparirà nella seconda stagione di Euphoria.

Dopo il rinnovo, però, potrebbe esserci speranza per un piccolo cameo nella stagione 3, ma solo il tempo potrà dirlo. Questo tipo di easter egg sarebbe fondamentalmente un piccolo fan service per i fan della coppia, vista di recente in Spider-Man: No Way Home.

"Ho presentato una petizione per questo da molto tempo, e non è ancora successo nulla. Sono molto deluso", ha scherzato Holland. "A quest'ora sarei dovuto comparire in Euphoria almeno 30 volte in questa stagione".

"Avremmo dovuto provare a fare tipo un easter egg, metterti lì dentro", spiega Zendaya prima di cercare di appianare le cose. "Ok, fammi parlare con alcune persone. HBO! Fatemeli chiamare".

In precedenza, Holland aveva già ribadito il suo desiderio di apparire nello show. Ma, questa volta, con una aspirazione in più:

"Mi piacerebbe essere in Euphoria, ma con Jacob Batalon. Mi piacerebbe che fossimo sullo sfondo di una delle scene di Zendaya, solo perché sono due dei miei migliori amici e mi piacerebbe fare qualsiasi cosa con loro, ma amo anche quello spettacolo, quindi sarebbe bello farne parte".

Fonte: Comic Book