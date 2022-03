Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il giovane gruppo di supereroi capeggiato dall'intrepido Nightwing (Brenton Thwaites) è pronto per appassionare il proprio pubblico con nuovi, accesi scontri e incredibili imprese.

Titans, l'amata serie TV basata sui fumetti della DC, è stata rinnovata per un quarto ciclo di episodi, che vedrà fra le altre cose la presenza di Joseph Morgan (The Originals), Franka Potente (Claws) e Lisa Ambalavanar, nei panni rispettivamente di Sebastian Blood, Mother Mayhem e la criminale Jynx.

Nell'attesa di conoscere nuove informazioni e la data di debutto, è giunta finalmente la gradita notizia che la produzione è ufficialmente iniziata.

A darne la conferma è stato Richard Hatem, uno degli sceneggiatori e produttore esecutivo dello show, che ha recentemente pubblicato una foto sul suo account di Twitter, che trovate in calce all'articolo.

Lo scatto mostra semplicemente un classico ciak utilizzato per dare il via alle riprese, tramite il quale è possibile inoltre apprendere che il regista della premiere sarà Nicholas Copus (Animal Kingdom, The Right Stuff).

Fonte: Screen Rant