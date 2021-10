Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Si è tenuto da poco il DC FanDome, che, come lo scorso anno, ha regalato grandi gioie a tutti i fan di Batman e compagni.

L'evento ha infatti offerto una serie di annunci in anteprima e mostrato una carrellata di trailer e video sui prossimi progetti, cinematografici e seriali, che hanno per protagonisti alcuni fra gli eroi più amati del panorama fumettistico.

Tra le notizie riportate, una ha coinvolto l’amato show Titans, che, a pochi giorni dall’atteso finale della terza stagione, ha ricevuto il semaforo verde per la produzione di un nuovo ciclo di episodi.

La serie, creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns (Smallville) e Greg Berlanti (Arrow), ha debuttato sul servizio streaming di DC Universe nel 2018, per poi spostarsi sulla piattaforma di HBO Max.

La trama segue le imprese di un gruppo di giovani supereroi, alcuni con esperienza e altri alle prime armi, guidati da Dick Grayson (Brenton Thwaites).

Nella terza stagione i protagonisti sono tornati nella città di Gotham, ritrovando sulla loro strada vecchi amici e affrontando nuove e pericolose minacce.

L’ultimo episodio dell’attuale annata, intitolato “Purple Rain”, verrà rilasciato in America il prossimo 21 ottobre.

Fonte: Deadline