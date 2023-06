Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Jodie Whittaker (Doctor Who, Broadchurch), Tamara Lawrance (The Silent Twins) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade, The Last of Us) interpreteranno tre detenute in un carcere femminile del Regno Unito nel seguito dell'omonima serie di Sean Bean, Time, e la BBC ne ha rilasciato una prima immagine.

Ambientato nell'immaginario carcere di massima sicurezza di Carlingford, Kelsey (Ramsey), Orla (Whittaker) e Abi (Lawrance) arrivano lo stesso giorno per scontare le loro condanne. Nonostante lo shock e la violenza, il trio trova presto un senso di comunità e persino una comprensione condivisa nel nuovo ambiente.

La prima stagione della serie TV ha visto Sean Bean nei panni di un uomo che si ritrova ad acclimatarsi alla vita in prigione dopo un incidente d'auto. Stephen Graham è co-protagonista nel ruolo dell'ufficiale carcerario Eric McNally.

"Jimmy McGovern ha realizzato un'incredibile prima stagione di Time", ha affermato Reemah Sakaan, CEO di BritBox International. “E la seconda condivide la stessa qualità di cast e narrazione. Questa straordinaria line-up di attrici femminili rappresenta alcuni dei migliori talenti britannici presenti sullo schermo, e non vediamo l'ora di condividerla con gli spettatori".

Al cast anche Sophie Willan, Julie Graham, Alicia Forde, Lisa Millett, Kayla Meikle, James Corrigan, Nicholas Nunn e Maimuna Memon.

Fonte: Variety