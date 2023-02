Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 07 febbraio 2023

Ben Stiller ha avuto una carriera piuttosto prolifica come attore, produttore e regista e ora potrebbe dare vita a una strana storia basata su eventi reali: secondo un nuovo rapporto, Stiller è infatti in trattative per recitare in un adattamento di Three Identical Strangers, serie TV omonima del documentario del 2018 - e conosciuto in Italia col titolo di Tre Identici Sconosciuti. Questo adattamento verrebbe proposto come una serie limitata, di cui Stiller sarebbe produttore e interprete dei tre personaggi principali.

Three Identical Strangers racconta la storia di Edward Galland, David Kellman e Robert Shafran, tre gemelli separati alla nascita e adottati da famiglie diverse. Il trio si è scoperto per caso nel 1980 ed è diventato un fenomeno mediatico, apparendo in talk show e film come Desperately Seeking Susan e aprendo insieme un ristorante steakhouse. Alla fine è stato rivelato che i tre gemelli sono stati deliberatamente separati alla nascita per uno studio scientifico segreto, che ha cercato di esaminare "natura contro educazione" collocando ogni bambino in una famiglia di diversa posizione economica.

