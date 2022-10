Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Disney+ ha annunciato l'arrivo di This Is Going to Hurt, serie TV adattamento del romanzo bestseller di Adam Kay diretta da Lucy Forbes (The End of the F***ing World).

A vestire i panni del protagonista c'è Ben Whishaw, che interpreterà un medico specializzando. Questa serie a tratti esilarante e spesso straziante segue una versione romanzata della vita di Adam mentre si destreggia tra l’essere un buon medico e una brava persona, in un sistema che a volte sembra essere contro di lui.

Ambientato nel reparto di ostetricia e ginecologia, lo spettacolo svela la cruda realtà della vita di Adam dentro e fuori dal reparto: settimane di 97 ore lavorative, decisioni di vita o di morte, uno tsunami di fluidi corporei. Il tutto per una tariffa oraria che fatica a competere con il parchimetro dell’ospedale stesso. Mentre Adam fa doppi turni, combatte contro la stanchezza e cerca di sconfiggere la terrificante paura di commettere un errore, la sua vita personale inizia a crollare: passa più tempo in ospedale che a casa, vede a malapena la sua compagna e i suoi amici lo hanno quasi abbandonato. Onesto e ferocemente divertente, questo adattamento ricorda il ruolo vitale svolto da medici come Adam in tutto il mondo.

Oltre a Whishaw, il cast comprende anche Alex Jennings (The Crown), Ambika Mod (Trying), Harriet Walter (Killing Eve), Michele Austin (Meet the Richardsons) e Kadiff Kirwan (I May Destroy You).

This Is Going to Hurt, composto da sette episodi, debutterà il 26 ottobre su Disney+.