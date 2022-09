Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

This England, il nuovo drama targato Sky con protagonista Kenneth Branagh (l’ex professore di difesa contro le arti oscure Gilderoy Allock in Harry Potter e la Camera dei Segreti), è ormai in procinto di essere trasmesso e in vista dell’evento è stato recentemente rilasciato il trailer.

La miniserie, che sarà composta da sei episodi, narrerà dell’enorme e sconvolgente impatto che ha avuto la prima ondata della pandemia da Covid-19 su tutto il Regno Unito, ponendo l’attenzione sul primo ministro Boris Johnson (Branagh) alle prese da un lato con i problemi derivati dalla diffusione dell’infezione e dall’altro con la Brexit, concentrandosi sulla sua vita politica e personale.

Verranno inoltre esplorate storie da ogni parte del paese, dagli sforzi compiuti dagli esperti per venire a capo della trasmissione del virus e a quelli degli stessi operatori sanitari, in prima linea per contenere l’emergenza, fino alle esperienze della gente comune.

Il regista Micheal Winterbottom siederà dietro la macchina da presa, ricoprendo anche il ruolo di co-sceneggiatore.

Il debutto è fissato per il 23 settembre.