Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 58 minuti fa

Il creatore di Bridgerton, Chris Van Dusen, scriverà la nuova serie TV adattamento del romanzo per giovani adulti, They Both Die At The End. Il bestseller del New York Times scritto da Adam Silvera segue un mondo in cui un programma chiamato Death-Cast racconta alle persone il giorno in cui moriranno. Ai due personaggi principali, Mateo e Rufus, viene detto che moriranno lo stesso giorno, e i due estranei decidono di instaurare una nuova amicizia per riempire i loro ultimi momenti di vita.

Entertainment One ha acquistato i diritti del romanzo per un adattamento che sarà co-scritto da Van Dusen e Silvera, con Van Dusen che sarà anche produttore esecutivo.

È chiaro, dal successo della prima stagione di Bridgerton, che Van Dusen sa come strutturare una serie e arrivare al cuore del pubblico. Questo, insieme all'opportunità di scegliere attori perfetti per i ruoli da protagonista, così come la popolarità del romanzo (il romanzo per giovani adulti più venduto del 2021), dovrebbe creare una premiere con un vasto pubblico coinvolto.

Fonte: Screen Rant