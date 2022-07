Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 38 minuti fa

L'inedita serie prequel The Witcher: Blood Origin debutterà entro la fine del 2022, ed era stato annunciato che lo spettacolo sarebbe stato un prequel di The Witcher di sei episodi ambientato circa 1200 anni fa, ma secondo recentissimi rapporti non sono in arrivo belle notizie per i fan dello show di Netflix.

Secondo quanto riferito, infatti, il gigante dello streaming ha ridotto il numero di episodi totali da sei a quattro. Il rapporto afferma che il primo e l'ultimo episodio sono rimasti in gran parte intatti, ma i quattro centrali sono stati tagliati e uniti in due episodi complessivi. Lo stesso rapporto afferma inoltre che Ranuncolo (Joey Batey) avrà una importante presenza.

Per il momento Netflix non ha effettivamente confermato nulla di tutto ciò, ma le ultime notizie affermano che "le riprese e le modifiche sono state effettuate nel tentativo di avvicinare Blood Origin alla serie principale, nonché di rifinire e tagliare parte del materiale ritenuto debole". Resta da vedere se gli episodi si riveleranno effettivamente quattro. Per ora, ufficialmente, sono sei episodi e usciranno nel 2022.

La logline precedentemente fornita da Netflix per The Witcher: Blood Origin recita: "Ambientato 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia persa nel tempo: l'origine del primissimo Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale 'congiunzione delle sfere', quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno solo".

Fonte: Comic Book