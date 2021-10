Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Amazon Prime Video ha rilasciato un nuovo poster e diverse nuove immagini con i protagonisti dello show The Wheel of Time, basato sull'omonima serie di libri fantasy dell’autore Robert Jordan.

Nelle nuove foto si può vedere il volto principale del cast, ovvero la candidata all'Oscar Rosamund Pike che ricopre il ruolo di Moiraine Damodred e Daniel Henney, che interpreta al'Lan Mandragoran.

Il cast include anche: Josha Stradowski come Rand al'Thor, Marcus Rutherford come Perrin Aybare, Zoë Robins come Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden come Egwene al'Vere, Michael McElhatton come Tam al'Thor e Álvaro Morte come Logain Ablar.

Ambientata in un vasto mondo epico dove esiste la magia e solo alcune donne possono accedervi, la storia segue Moiraine, componente dell'incredibile organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, mentre arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si pensa essere il Drago Rinato che salverà o distruggerà l'umanità.

The Wheel of Time sarà presentata in anteprima su Amazon Prime Video il 19 novembre. La serie TV è stata già rinnovata per una seconda stagione, con le riprese già iniziate a luglio.

Fonte: Collider