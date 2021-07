Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

The Weeknd, in cima alle classifiche musicali di tutto il mondo, reciterà e co-creerà una serie drammatica HBO intitolata The Idol.

La serie, che è attualmente in fase di sviluppo, segue una cantante pop che inizia una storia d'amore con un misterioso proprietario di un club di Los Angeles, che è anche il leader di una setta segreta. Non è stato annunciato ufficialmente, ma molto probabilmente The Weeknd interpreterà il ruolo del proprietario del club.

Il creatore di Euphoria Sam Levinson creerà la serie insieme a The Weeknd e all'imprenditore della vita notturna Reza Fahim - che è anche direttore creativo di The Weeknd. Tutti e tre saranno anche produttori esecutivi della serie.

The Weeknd, il cui vero nome è Abel Tesfaye, ha venduto decine di milioni di album in tutto il mondo, con successi come Can't Feel My Face, Starboy e Blinding Lights dell'anno scorso. La sua canzone per la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Grigio, Earned It, ha ricevuto una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale nel 2016. Si è anche esibito all'halftime show del Super Bowl all'inizio di quest'anno.

Il cantante ha inoltre una certa esperienza come scrittore televisivo: ha lavorato a un episodio di American Dad che è andato in onda per la prima volta l'anno scorso.

Fonte: TVLine