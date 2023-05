Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Luke Evans e Callum Scott Howells sono tra i protagonisti del prossimo dramma della BBC The Way, nato dalle menti di Michael Sheen, James Graham e Adam Curtis.

Sheen, che ne è anche il regista, vi reciterà insieme a Steffan Rhodri e Mali Harries.

The Way - costituito da 3 episodi - è descritto come "una storia emotiva e cupamente umoristica su cosa significhi trovarsi di fronte a scelte impossibili, e segue la famiglia Driscoll, costretta a fuggire dalla loro piccola città natale che diventa il punto zero di una spirale di rivolta civile".

Rhodri, Harries, Sophie Melville, Scott Howells e Sheen guidano il cast come la famiglia Driscoll con Maja Laskowska nei panni di una giovane donna coinvolta nella fuga della famiglia.

Evans interpreterà Hogwood, un mercenario all'inseguimento dei Driscoll, mentre Tom Cullen, Danny Sapani, Mark Lewis Jones, Paul Rhys, Erin Richards, Aneurin Barnard, Catherine Ayers, Jonathan Nefydd, Matthew Aubrey e Andria Doherty avranno ruoli chiave.

Il giovanissimo Teilo James Le Masurier farà il suo debutto sullo schermo nei panni di Rhys, il nipote di quattro anni di Driscoll.