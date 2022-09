Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

In occasione dell'evento TUDUM, Netflix ha svelato il primo trailer di The Watcher, l'ultima serie limitata creata da Ryan Murphy (American Horror Story) e con protagonisti Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale e Mia Farrow.

Co-creato da Murphy e Ian Brennan, lo show - basato su una storia vera - è incentrato sulla coppia sposata interpretata da Watts e Cannavale:

"Nora e Dean Brannock hanno appena acquistato la casa dei loro sogni nell'idilliaco sobborgo di Westfield, nel New Jersey. Ma dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l'accordo, si rendono presto conto che il quartiere è tutt'altro che accogliente. Il loro gelido benvenuto si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno vivente quando iniziano ad arrivare lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare 'The Watcher', terrorizzando i Brannock fino al loro punto di rottura mentre i sinistri segreti del quartiere vengono alla luce".

Tra i sospetti del vicinato c'è una donna anziana eccentrica di nome Pearl (Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney), che si intrufola nella casa dei Brannock e si nasconde nel loro montavivande. C'è Karen (Coolidge), l'agente immobiliare e vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non fossero parte del quartiere e i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Martindale), che sembrano non capire i confini della proprietà.

The Watcher debutterà su Netflix il 13 ottobre.

Fonte: TVLine