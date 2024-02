Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 09 febbraio 2024

Sono trascorsi più di 5 anni dall'ultima volta che i fan di The Walking Dead hanno potuto ammirare Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) insieme, e l'attesa per vederli di nuovo l'uno accanto all'altra sta per finire.

The Walking Dead: The Ones Who Live rivela cosa è successo a Rick dopo il suo fatidico volo in elicottero con Jadis (Pollyanna McIntosh) nella stagione 9 della serie madre. Michonne quindi si mette in viaggio da sola alla ricerca Rick, che è stato portato via dall'Esercito della Repubblica Civica, una forza militare oppressiva. I due protagonisti verranno catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e una contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione mai visti prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vittoriosi? Sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro dei morti che camminano?

Originariamente concepito come film, la serie TV potrebbe tornare in futuro con una seconda stagione. Scott M. Gimple, che supervisiona la realizzazione dei progetti appartenenti all’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, ha recentemente dichiarato:

"Attualmente siamo concentrati su questa. Ma questo progetto è nato in un modo realmente fantastico, in cui c’erano tutti i tipi di piani. E poi il mondo è cambiato e abbiamo modificato quei progetti. Voglio dire che tutto è possibile, anche se Rick morisse nell’ultimo episodio".

Andrew Lincoln ha parlato invece di tutta la preparazione che c’è stata dietro lo spettacolo:

“L'abbiamo scritto, quindi eravamo già convinti di seguire questa storia d’amore. Abbiamo lavorato per un paio d'anni, incontrandoci nelle camere d'albergo di tutto il mondo e sedendoci nelle sale conferenze degli hotel, esprimendo queste idee. Siamo arrivati a questo, e la struttura è piuttosto unica con i tempi diversi che incarnano questi due personaggi importanti. Abbiamo anche pensato che sarebbe stato un lavoro elettrizzante”.

The Walking Dead: The Ones Who Live sarà presentato in anteprima su AMC e AMC+ il 25 febbraio. Non è ancora stata annunciata una data di uscita in Italia.

Fonte: Comic Book